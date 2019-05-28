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28.05.2019 14:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ученые определят теряемые в Крыму объемы воды

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба КФУ Фото: Пресс-служба КФУ
Фото: Пресс-служба КФУ

Ученые Крымского федерального университета получили грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 400 тысяч рублей, который позволит исследовать подземные воды полуострова и использовать этот ресурс в хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Исследование проведут с помощью безопасных для экологии органических красителей, которые не повлияют на жизнь гидробионтов - организмов, обитающих в воде. По предварительной оценке ученых, только в Симферополе за счет трассирования стоков притоков Салгира - речек Абдалка и Славянка - можно получить дополнительно от пяти до 10 миллионов кубометров воды в год.

- В точке, где поверхностные воды уходят под землю, мы запускаем краситель, фиксируем его концентрацию, время и место запуска, - рассказал о технологии руководитель проекта, доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Геннадий Амеличев. - А на участках выхода потока устанавливаем специальные ловушки, которые с определенной частотой отбирают пробы воды. Затем химическими методами определяем, появился ли краситель, его концентрацию и время появления. В результате мы узнаем скорость и направление движения подземных вод.

Как рассказал ученый, ранее такие исследования велись в горном Крыму, а теперь и в предгорной области, в том числе и Симферополе.

- В Симферополе есть небольшие реки с незначительным стоком, - продолжил ученый. - Например, сток Абдалки и Славянки - примерно 200 и более литров в секунду. А в год это примерно треть Симферопольского водохранилища. Эти небольшие запасы воды мы могли бы использовать.

Фото: Пресс-служба Главгосэкспертизы
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Исследование покажет источники пополнения и сезонный баланс подземных рек, их скорость, направление, динамику водоносных горизонтов, а также гидрохимические показатели.

- Исследование актуально, так как Крым испытывает существенный дефицит воды, особенно летом, - считает Амеличев. - Полностью мы не одолеем эту проблему, но улучшить водоснабжение региона сможем. Кроме того, в Крыму мало изучена возможность использования субмаринного стока, то есть пресных вод, которые разгружаются под уровнем Черного моря и безвозвратно теряются для человека. По оценкам специалистов, только на Южном берегу Крыма уходит примерно 100 миллионов кубометров воды в год, что примерно в три раза больше, чем запас симферопольского водохранилища.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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