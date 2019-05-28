В селе Яксатово Астраханской области прошли единственные в России верблюжьи бега. Традиционные для региона соревнования состоялись в рамках XX Всероссийской выставки племенных овец и коз.

К соревнованиям допускались двугорбые верблюды бактрианы не моложе пяти-шести лет. В финальном забеге на два километра участники соревновались за приз Думы Астраханской области. Лидером забега стал десятилетний верблюд по кличке Спутник, которым управлял жокей Алибек Сабрагалиев.

"На обучение и подготовку к соревнованиям ушел год. Было нелегко, ведь с животными можно только лаской. Сначала приучаешь к себе, а затем начинаешь тренировки", - рассказал наездник-победитель.

Астраханская область в третий раз стала площадкой Всероссийской выставки племенных овец и коз. Это право регион получил благодаря успешному развитию овцеводства. Сейчас поголовье овец в области составляет 1,5 миллиона. Ежегодно реализуются, включая экспорт, порядка 400 тысяч голов овец. Из них в прошлом году в Азербайджан, Грузию, Иран, Армению, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты было отправлено более 70 тысяч голов. По экспорту баранины Астраханская область лидирует: в 2018 году только в Иран было отправлено 5,6 тысячи тонн мяса. Это в 100 раз больше, чем в предыдущем году.

Кстати, в этом году выставку посетили фермеры из 25 регионов России и Казахстана. И впервые в Астрахань приехали животноводы из Китая.