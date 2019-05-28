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28.05.2019 09:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму утвержден проект памятника Амет-Хану Султану

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ от РК Руслана Бальбека Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ от РК Руслана Бальбека
Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ от РК Руслана Бальбека

Утвержден проект памятника легендарному летчику-асу, дважды Герою Советского союза Амет-Хану Султану, который в октябре 2019 года будет торжественно открыт на одноименной площади в Симферополе.

Задумку общественников облек в конкретную форму известный скульптор Айдер Алиев. В его работе Амет-Хан Султан одет в советскую форму летчика, в которой защищал Родину от фашистов. На полуострове уже есть несколько мемориалов Амет-Хану Султану, но готовящийся к установке станет первым, где герой крымскотатарского народа предстанет во весь рост. Скульптуру отольют из бронзы и установят на отделанный гранитом пьедестал.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- В целом высота памятника составит около 4,5 метра, - рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. - Создатели творчески подошли к проекту: за фигурой прославленного аса - два выступа скалы в форме крыльев, которые символизируют несломленный дух, крепкую волю и высочайшее пилотажное мастерство нашего земляка, а также напоминают о малой Родине Амет-Хана Султана - Алупке. Сохранение памяти и преемственность истории позволяют консолидировать общество и дают возможность иметь мирное будущее.

Открытие памятника намечено на 25 октября 2019 года. Его установят на средства меценатов возле Центрального рынка. Также запланировано озеленение прилегающей территории.

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