В Ростовской области пройдут гонки на тракторах "Беларус"

Преодоление водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. Все эти фигуры высшего пилотажа предстоит совершить пилотам "Бизон-трек-шоу - 2019".

Особую привлекательность состязаниям, которые в 17 раз стартуют 2 июня в Ростовской области, придает выбор техники. Дело в том, что на гоночные маршруты выходят мастера вождения тракторов "Беларус". Трек-шоу, информирует БЕЛТА, состоится в районе четвертого километра трассы Ростов - Таганрог.

Профессиональных водителей аграрных вездеходов ожидают несколько этапов напряженной борьбы: "заезды на время, преодоление водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры". На пути гонщиков встретятся и рискованные виражи, и глубокие канавы, и опасные спуски и подъемы.

Кстати, подобные состязания, уточняют его организаторы, - единственные в России среди сельских механизаторов. А первый выход на старт состоялся еще в 2002 году и сразу произвел яркое впечатление. Уже через три года журнал "Вокруг света" даже включил тракторные гонки в рейтинг "155 чудес света, которые нужно увидеть своими глазами".

Правда, устроители тракторного марафона полагают, что его цель проще и утилитарнее: "популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в агропромышленный комплекс".