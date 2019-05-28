В Волгоградской области рабочий погиб, упав с крыши ангара

Следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего жителя Михайловского района Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Тело мужчины обнаружили 27 мая на территории аграрного предприятия в хуторе Секачи. Была организована доследственная проверка. Процессуальное решение примут после выяснения всех обстоятельств ЧП.

По предварительной информации, около двух недель назад управляющий фирмы предложил четырем жителям Михайловки перекрыть крышу его ангара. Граждане согласились подработать, с 13 мая они вышли на объект.

Во время ремонта кровли один из рабочих наступил на шифер, который не выдержал его веса. Мужчина провалился сквозь крышу и упал с высоты около семи метров. Полученные им повреждения врачи определили как несовместимые с жизнью.