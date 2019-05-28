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28.05.2019 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя города Камышин Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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История произошла в марте этого года, когда обвиняемый выпивал дома с гражданской супругой. Что послужило первопричиной спора, никто уже не помнит, но в ходе ссоры мужчина решил применить последний аргумент.

Он вылил женщине на лицо спиртосодержащую жидкость, поднес зажигалку и убежал. Его сожительница с ожогами лица была госпитализирована.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он полностью сознался в содеянном, пояснив, что совершил данный поступок, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщили в Главном управлении МВД России по области.

Жителю Камышина предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело находится на рассмотрении в Камышинском городском суде.

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