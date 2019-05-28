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28.05.2019 13:15
Проект: В регионах

ФОРЭС и Технокерамика возродили зауральский "Артек"

Награду за один из лучших социальных проектов России получили на днях уральская компания "ФОРЭС" и ее дочернее предприятие "Технокерамика", которое работает в Шадринске. Церемония награждения по итогам Всероссийской ежегодной программы прошла 24 мая в тверском Завидове.
Фото: ООО "ФОРЭС" Фото: ООО "ФОРЭС"
Фото: ООО "ФОРЭС"

В соответствии с названием, вошедшим в диплом и специальный каталог программы, пятилетний проект стал настоящим возрождением зауральского "Артека". Это имя шадринский детский, а тогда пионерский лагерь "Салют" получил еще в 1957 году. Однако со временем стандарты и требования поменялись, прежние корпуса обветшали. Говоря современным языком, "Салюту" потребовалась перезагрузка.

За пять лет - с 2014 по 2019 годы - "ФОРЭС" и "Технокерамика" профинансировали возведение пяти новых полностью благоустроенных корпусов. Они построены на месте прежних зданий, которые, по словам участников проекта, уже держались "на одной краске". Первый корпус был введен в 2015 году. Еще два вступили в строй накануне первой летней смены 2018 года.

Первые жильцы в двух последних корпусах появятся на следующей неделе. Теперь "Салют" может круглый год принимать почти 450 гостей, в том числе в любые школьные каникулы. Но чтобы эффективно использовать новые возможности, считает один из инициаторов проекта, заместитель генерального директора компании "ФОРЭС" Евгений Рожков, городской администрации, руководству лагеря и их партнерам предстоит найти новые организационные решения.

В реализацию пятилетнего проекта "ФОРЭС" и "Технокерамика" вложили около 50 млн рублей. Кроме того, при их поддержке в "Салюте" отремонтировали клуб и столовую. Лагерь остается в муниципальной собственности. Каждое лето здесь отдыхают школьники из разных регионов Урала и Зауралья, в том числе учащиеся и юные спортсмены из подшефной школы шадринского завода.

Программа "Лучшие социальные проекты России"

Ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Выявляет и систематизирует лучшие практики реализации социальных проектов в России. В каталог 2018-2019 годов вошли проекты более 80 компаний и банков (в том числе "Норильский никель", РМК, "Газпром", "Сибур", "Уральские авиалинии", СУЭК, Сбербанк, УБРиР), организаций и фондов.

Компания "ФОРЭС"

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года на семи производственных площадках в Свердловской и Курганской областях по уникальной собственной технологии выпускает пропанты - материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская более 100 тысяч т пропантов в месяц, занимает около 60% российского рынка.

ООО "Технокерамика"

Создано в 2003 году на площадке Шадринского домостроительного комбината (ШДCК) для производства пропантов. Дочернее предприятие компании "ФОРЭС".

Контакт: Андрей Расторгуев, зам. исп. директора ООО "ФОРЭС" по связям с общественностью. Телефон: +7 (912) 66-16-700. Электронная почта: pr@foresltd.ru.

 

Пресс-релиз предоставлен ООО "ФОРЭС"

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