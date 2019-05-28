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28.05.2019 15:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Докажи, что селянин

Бывшие работники агропредприятия добиваются надбавки к пенсии
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 115(7873)
Пять жителей поселка Таежного в Свердловской области написали жалобу уполномоченному по правам человека: Пенсионный фонд посчитал их работодателя не сельхозпроизводителем, а переработчиком, и на этом основании отказал в сельхознадбавке к пенсии.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве имеют право на надбавку к пенсии. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве имеют право на надбавку к пенсии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В декабре 2018 года в ФЗ "О страховых пенсиях" внесли поправки: лица, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, имеют право на фиксированную выплату к пенсии по старости и инвалидности. Федеральное правительство утвердило список профессий и должностей, которым она полагается: агрономы, бахчеводы, ветеринары, трактористы и т. д.

Галину Сиялову работники Пенсионного фонда сначала обрадовали, а через два часа позвонили и извинились: надбавки ей не видать.

Фото: Архив Антона Савчука
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- Сельхозинститут я окончила в 1973-м, сначала два года трудилась бригадиром открытого грунта, потом переехала в Таежный, где тоже была агрономом, бригадиром. В 2005 году местный совхоз стал разваливаться, овощное отделение закрылось. Очень много людей перешло в ООО "Агропром": я лично - переводом, кто-то увольнялся и устраивался заново, - вспоминает Галина Николаевна. - Новое предприятие возникло на базе совхоза, а нам говорят, что оно являлось не сельскохозяйственным, а перерабатывающим. Хотя там не только сметану делали, но и комбикорм, кроликов разводили, а эти виды деятельности в списке "льготных".

Сельхознадбавка невелика - 1333 рубля 55 копеек, но для пенсионерки и эта сумма важна: только на лекарства уходит тысяча в месяц, да и продукты в поселковых магазинах дороже, чем в городе.

- Обидно: мне скоро 70, столько лет отработала, а до нужного стажа, получается, не хватает всего года и двух месяцев. Разве по моей вине? В совхозе началась разруха, рабочие места сокращали, пришлось уйти в "Агропром", - расстраивается Галина Николаевна.

Деньги невеликие - 1333 рубля 55 копеек, но для пенсионерки и эта сумма важна: только на лекарства уходит тысяча в месяц

Петр Прицепко тоже поставил подпись под коллективной жалобой. Несмотря на его должности - начальник гаража, потом главный инженер, он в числе других коллег остался без надбавки.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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- У меня 18 лет стажа в совхозе и 14 - в "Агропроме", а есть такие, кому буквально пары лет не хватает для перерасчета, - рассказывает Петр Алексеевич. - Многие думают: зачем в деревне деньги, там все своим хозяйством живут... Таежный - не деревня, а поселок городского типа, и помещения для разведения скота - за полкилометра от домов. Когда совхоз приказал долго жить, освещение там обрезали, а как без света скотину держать? Так что от прибавки никто бы не отказался.

Управление Пенсионного фонда по городу Лесному отказало заявителям: в Едином реестре юрлиц основным видом деятельности "Агропрома" значится выпуск сметаны и жидких сливок, что по общероссийскому классификатору относится к производству пищевых продуктов. Жители Таежного уверяют: предприятие входило в реестр сельхозпроизводителей области, ссылаются на устав ООО и другие документы. Разобраться в ситуации решила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

- По таким спорам не предусмотрен обязательный досудебный порядок разрешения. Тем не менее до обращения в суд можно обжаловать решение об отказе в установлении надбавки в вышестоящий орган. Поэтому принято решение направить коллективную жалобу в отделение ПФ. Пока же приходится констатировать: новеллы пенсионного законодательства влекут за собой определенные трудности, ведь новая правоприменительная практика только вырабатывается. Хотелось бы надеяться, что спорные вопросы будут решать в пользу селян, - отметили в аппарате омбудсмена.

Разъяснение Пенсионного фонда

Список работ, на которые распространяется сельхознадбавка, построен исходя из непосредственной занятости людей в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве. Основным видом деятельности работодателя должно быть именно сельское хозяйство. Другой вариант - человек трудился в сельскохозяйственном структурном подразделении организации, не являющейся таковой по основному профилю. По словам сотрудников ПФР, сейчас идет проверка документов "Агропрома". Ее цель - разобраться, велась ли на этом предприятии сельхоздеятельность. Кроме того, направлен запрос в министерство АПК Свердловской области. Затем будет принято решение о возможности перерасчета пенсий.

Редакция "РГ" также обратилась в минсельхоз Свердловской области за уточнением, входило ли упомянутое ООО в реестр сельхозпроизводителей. На момент публикации ответ на запрос "РГ" не получила.

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