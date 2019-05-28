Несмотря на обязывающий статус крупнейшей библиотеки региона, слова "универсальная" и "научная" в названии и весьма почтенный возраст, горожане всегда называют ее ласково-уменьшительно - Белинка. И все потому, что при серьезной репутации и гигантских объемах работы (в настоящее время в фондах библиотеки свыше двух миллионов единиц хранения, за год она принимает более 20 тысяч читателей и около 200 тысяч посетителей) Белинка не превратилась в объятый почтительной тишиной храм высокой науки, куда вход разрешен лишь посвященным. Она стала настоящим общественно-просветительским центром для желающих посетить лекции по искусству и науке, выставки, концерты, фестивали. Здесь одинаково рады знаменитому ученому и аспиранту, здесь звучат музыка и голоса современных поэтов, работают креативные люди, и поэтому программа мероприятий на месяц вперед каждый раз удивляет.

История библиотеки - часть истории страны с ее тяжелыми и прекрасными моментами. Она родилась в результате общественной инициативы граждан города, входивших в Общество любителей изящных искусств. Члены правления обращались к землякам с просьбой жертвовать книги, в местных газетах печатали приглашения помочь будущей библиотеке советами, трудом, деньгами. Основу фондов составили дары Елизаветы Михайловны Кремлевой (свыше двух тысяч книг и журналов!), нотариуса Алексея Никифоровича Батманова, епископа Екатеринбургского и Ирбитского Христофора, академика архитектуры Юлия Иосифовича Дютеля, городского головы Гавриила Гаврииловича Казанцева. Книги и деньги присылали жители не только Екатеринбурга, но и других городов России. Библиотека, которой дали имя Белинского, была открыта 26 мая (7 июня) 1899 года, в день годовщины смерти "неистового Виссариона".

Белинка не превратилась в храм высокой науки. Здесь рады и знаменитому ученому, и аспиранту

В послереволюционные годы Белинка спасла и сохранила собрания разоренных частных библиотек, в годы репрессий и постоянных чисток фондов от "вредных и контрреволюционных" книг сотрудники библиотеки смогли уберечь большую часть изданий, подаренных основателями и первыми читателями. В Великую Отечественную с библиотекой щедро делились книгами эвакуированные в Свердловск известные представители творческой интеллигенции. Белинка благодарно помнит всех сопричастных. Кинорежиссеры Григорий Александров и Иван Пырьев, нарком просвещения Надежда Крупская, народный артист СССР Ростислав Плятт, первый президент СССР М. С. Горбачев, старейшая уральская большевичка Анна Бычкова, скульптор Эрнст Неизвестный, художники Виталий Волович и Миша Брусиловский. О том, как все они оказались связаны с историей библиотеки, рассказывает открытая к юбилею выставка "Имена в истории Белинки".

К своему 120-му дню рождения Белинка учредила Всероссийскую литературно-критическую премию "Неистовый Виссарион" - ежегодный профессиональный приз для критиков, пишущих о литературе ХХI века. Российское литературное сообщество приняло инициативу с воодушевлением, ведь до сих пор в России премии для литературных критиков до всероссийского масштаба не поднимались. Первое вручение состоится 7 июня.

- Как бы ни мчались годы, ценности в нашем коллективе непреходящие, - говорит директор библиотеки заслуженный работник культуры Ольга Опарина. - Самоотверженность и активность, вдумчивость и любознательность, неординарное мышление и системный подход как к рутинным, так и к творческим задачам позволяют сотрудникам Белинки создавать мощные проекты городского, регионального и всероссийского значения.

Кстати

С конца мая библиотека открыла сезон "Прогулок с Белинкой". Это просветительский краеведческий цикл экскурсий по центральным улицам Екатеринбурга, которые проводит автор проекта краевед Анастасия Каримова. Участники прогулок могут не только по-новому взглянуть на уже знакомые уголки города, но и познакомиться с произведениями уральских краеведов. "Прогулки с Белинкой" проводятся бесплатно дважды в неделю. Место сбора - фойе 1-го этажа пристроя к главному зданию библиотеки. Время и маршрут уточняйте по телефону (343) 350-24-01.