Новости

Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений 17:00
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, погиб пилот 16:57
Московские спасатели на воде перешли на усиленный режим работы 16:54
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство 16:52
Вышел новый клип "Ленинграда" - с припевом "Все идет по плану" 16:40
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах 16:33
Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе 16:25
Mercedes тестирует новый GLA без дверей 16:25
В Петербурге Филипп Киркоров проехал на катере с автоматом в руках 16:24
Задержанный в Косово россиянин освобожден 16:23
Токаев наградил лидеров России, Беларуси и Киргизии орденом Назарбаева 16:15
На Урале в результате ДТП сгорели машина и дом, в который она врезалась 16:07
В Вильнюсе задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем 16:00
Столкновение серфингиста с "Метеором" в Петербурге попало на видео 15:56
В Нижнем Тагиле мужчина погиб, катаясь на капоте машины 15:53
Пречистенский переулок в Москве сделают односторонним 15:48
Под Омском пропала семья из трех человек 15:47
В парке "Сокольники" открылся летний бассейн 15:46
В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии 15:36
Все смерти финала "Игры престолов" собрали в получасовом видео 15:35
Президенты РФ и Египта проведут саммит Россия-Африка 15:24
Школьные программы по ЗОЖ появятся уже в 2020 году 15:23
Тюменские врачи спасли женщину, лицо которой насквозь проткнула ветка 15:22
На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки 15:20
Лукашенко заявил о динамичном развитии отношений с Казахстаном 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 15:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Белинке - 120

Свердловская областная универсальная библиотека имени Белинского отмечает юбилей
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 115(7873)
Несмотря на обязывающий статус крупнейшей библиотеки региона, слова "универсальная" и "научная" в названии и весьма почтенный возраст, горожане всегда называют ее ласково-уменьшительно - Белинка. И все потому, что при серьезной репутации и гигантских объемах работы (в настоящее время в фондах библиотеки свыше двух миллионов единиц хранения, за год она принимает более 20 тысяч читателей и около 200 тысяч посетителей) Белинка не превратилась в объятый почтительной тишиной храм высокой науки, куда вход разрешен лишь посвященным. Она стала настоящим общественно-просветительским центром для желающих посетить лекции по искусству и науке, выставки, концерты, фестивали. Здесь одинаково рады знаменитому ученому и аспиранту, здесь звучат музыка и голоса современных поэтов, работают креативные люди, и поэтому программа мероприятий на месяц вперед каждый раз удивляет.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Каждый год Белинка выдает шесть тысяч новых читательских билетов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Каждый год Белинка выдает шесть тысяч новых читательских билетов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

История библиотеки - часть истории страны с ее тяжелыми и прекрасными моментами. Она родилась в результате общественной инициативы граждан города, входивших в Общество любителей изящных искусств. Члены правления обращались к землякам с просьбой жертвовать книги, в местных газетах печатали приглашения помочь будущей библиотеке советами, трудом, деньгами. Основу фондов составили дары Елизаветы Михайловны Кремлевой (свыше двух тысяч книг и журналов!), нотариуса Алексея Никифоровича Батманова, епископа Екатеринбургского и Ирбитского Христофора, академика архитектуры Юлия Иосифовича Дютеля, городского головы Гавриила Гаврииловича Казанцева. Книги и деньги присылали жители не только Екатеринбурга, но и других городов России. Библиотека, которой дали имя Белинского, была открыта 26 мая (7 июня) 1899 года, в день годовщины смерти "неистового Виссариона".

Белинка не превратилась в храм высокой науки. Здесь рады и знаменитому ученому, и аспиранту

В послереволюционные годы Белинка спасла и сохранила собрания разоренных частных библиотек, в годы репрессий и постоянных чисток фондов от "вредных и контрреволюционных" книг сотрудники библиотеки смогли уберечь большую часть изданий, подаренных основателями и первыми читателями. В Великую Отечественную с библиотекой щедро делились книгами эвакуированные в Свердловск известные представители творческой интеллигенции. Белинка благодарно помнит всех сопричастных. Кинорежиссеры Григорий Александров и Иван Пырьев, нарком просвещения Надежда Крупская, народный артист СССР Ростислав Плятт, первый президент СССР М. С. Горбачев, старейшая уральская большевичка Анна Бычкова, скульптор Эрнст Неизвестный, художники Виталий Волович и Миша Брусиловский. О том, как все они оказались связаны с историей библиотеки, рассказывает открытая к юбилею выставка "Имена в истории Белинки".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Для книг, искусства и советского кино могут отменить возрастной ценз

К своему 120-му дню рождения Белинка учредила Всероссийскую литературно-критическую премию "Неистовый Виссарион" - ежегодный профессиональный приз для критиков, пишущих о литературе ХХI века. Российское литературное сообщество приняло инициативу с воодушевлением, ведь до сих пор в России премии для литературных критиков до всероссийского масштаба не поднимались. Первое вручение состоится 7 июня.

- Как бы ни мчались годы, ценности в нашем коллективе непреходящие, - говорит директор библиотеки заслуженный работник культуры Ольга Опарина. - Самоотверженность и активность, вдумчивость и любознательность, неординарное мышление и системный подход как к рутинным, так и к творческим задачам позволяют сотрудникам Белинки создавать мощные проекты городского, регионального и всероссийского значения.

Кстати

С конца мая библиотека открыла сезон "Прогулок с Белинкой". Это просветительский краеведческий цикл экскурсий по центральным улицам Екатеринбурга, которые проводит автор проекта краевед Анастасия Каримова. Участники прогулок могут не только по-новому взглянуть на уже знакомые уголки города, но и познакомиться с произведениями уральских краеведов. "Прогулки с Белинкой" проводятся бесплатно дважды в неделю. Место сбора - фойе 1-го этажа пристроя к главному зданию библиотеки. Время и маршрут уточняйте по телефону (343) 350-24-01.

Общество История Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо