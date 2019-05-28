В Зауралье вернулась жара. В начале этой недели столбик термометра приблизился к 30-градусной отметке. В такую погоду врачи советуют всем быть внимательнее к своему здоровью, особенно это касается дачников, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным артериальным давлением.

По данным главного врача Курганского областного кардиологического диспансера Вадима Мелешенко, при перепадах температуры, сильных ветрах и зное число экстренных пациентов увеличивается почти на четверть. Самые уязвимые - больные с хроническими заболеваниями сердца и органов дыхания. Как правило, это люди старшего возраста. Они слишком активно трудятся в садах и огородах. Бывает, скорая помощь доставляет в больницу за сутки по 15-17 человек с аритмией и сердечным приступом. Некоторых привозят прямо из теплиц и с грядок.

- Теплицы - настоящий бич для тех, кто плохо переносит жару, - говорит доктор. - В солнцепек они превращаются в сауны. У человека быстро наступает обезвоживание организма, самочувствие ухудшается. К сожалению, многие пенсионеры это не учитывают и трудятся в теплице до последнего помидора, пока не высадят всю рассаду. В итоге выбираются на свежий воздух с такой аритмией, что диву даешься...

То, что это не просто слова, Вадим Мелешенко подтвердил недавним примером из собственной практики. Накануне 9 мая, когда он заступал на дежурство, в кардиодиспансер привезли с огорода 68-летнего мужчину с инфарктом. И подобный случай далеко не единственный. Чтобы не доводить до крайностей, специалист рекомендует соблюдать несколько простых, но полезных правил. Наверняка все их знают, но в самый ответственный момент почему-то забывают.

Одежда из облегающей синтетики повышает риск теплового удара

Во-первых, в жару на дачах следует соблюдать режим труда и отдыха, а с 12.00 до 15.00 вообще не работать, особенно в теплицах. Во-вторых, одеваться легко и удобно. Хорошо, если одежда будет светлой, из натуральных тканей. Облегающая синтетика повышает риск теплового удара. Голову необходимо прикрыть кепкой, панамой или платком. Вроде бы прописные истины, и врачам даже неудобно о них напоминать. Тем не менее, как только садоводы добираются до шести соток, кепки сразу снимают, якобы они падают с головы при наклонах.

В-третьих, врач рекомендует обратить внимание на питание. А проще говоря, не объедаться. Для некоторых считается "классикой жанра": с утра поработать на даче, в обед плотно поесть да еще выпить рюмочку-другую горячительного, а вечером в бане попариться. Нередко "трудовой подвиг" с алкоголем и банькой заканчивается сердечным приступом и вызовом "скорой".

Наконец, очень важен питьевой режим. Вода должна быть прохладной, но не ледяной, чтоб не подхватить ангину. Тем, у кого проблемы с сердцем, лучше пить воду, обогащенную солями калия и магния. В солнцепек подойдет и зеленый чай. А вот кофе нельзя, поскольку это дополнительная стимуляция и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сладкие газированные напитки, содержащие консерванты и красители, врачи также не рекомендуют. Жажду они не утоляют, а вот на печень и почки, которые и так с повышенной нагрузкой работают, "давят".

Кроме того, кардиолог посоветовал чаще контролировать давление, считать пульс и выполнять все назначения врача, если таковые имеются. На каждой даче, особенно если она далеко от города, должна быть аптечка, а в ней - препараты для экстренной помощи.