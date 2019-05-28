Курганского похитителя святых мощей отправили на лечение

В Кургане суд рассмотрел дело 40-летнего горожанина, который в августе прошлого года на глазах у прихожан у священнослужителей вынес из храма ковчег со святыми мощами. Мужчину не будут привлекать к уголовной ответственности, так как он признан невменяемым.

Во время разбирательства выяснилось, что в день совершения кражи святыни ранее уже попадавший на скамью подсудимых фигурант был пьян. Он пришел в Александро-Невский кафедральный собор Кургана, взял хранящийся там ковчег с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского, и попытался с ним уйти. Сделать это ему помешали неравнодушные свидетели - они удерживали злоумышленника до приезда полицейских. Предмет, имеющий историческую, научную, художественную и культурную ценность, вернули в храм.

"Постановлением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности на основании положений ч. 1 ст. 21 УК РФ с применением к нему принудительных мер медицинского характера", - сообщает пресс-служба Курганской областной прокуратуры.