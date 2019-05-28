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28.05.2019 11:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На экофорум в Югру прибыли молодежные команды из девяти стран мира

Текст: Елена Панова
Свежее, креативное видение решения экологических проблем представляют в эти дни участники международного молодежного форума "Одна планета - одно будущее!", который проходит в Югре. Мероприятие проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2008 года. В столицу округа прибыли молодежные команды из девяти стран мира и шести регионов России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сейчас во всех сферах идет "охота за головами", которые могут предлагать инновационные решения. Яркие, умные, креативно мыслящие ребята есть не только в столицах или крупных научных центрах, - отметил эксперт форума заместитель председателя научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования Дмитрий Ермаков. - В Югре такая среда создана: дружелюбная, творческая. Поэтому, уверен, мы найдем таланты.

Участники форума доказали свою способность не только мыслить ярко и креативно, но и умение на практике решать экологические проблемы.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Так, Милана Мельниченко из Бишкека, представляя  проект "Проблема твердых бытовых отходов", рассказала, что в ходе его реализации пошла к директору школы и убедила поставить в школе урны для раздельного сбора пластика, бумаги и батареек. Руководитель поддержал идею Миланы, и проект начал работать, более того, к ученикам и педагогам подключились родители.

- Такова "движущая сила" современных детей. Сегодня очень важна инициатива, и она дает результат, - отметил руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов. Во всех презентациях, проектах четко выражены цели, задачи и результативность.

Действительно, в своих работах участники представляли проекты, которые можно реализовать хоть завтра. "Эко - покрытие для детской площадки", "Школьный дендропарк: исследуем, сохраняем, создаем", "Борьба с вредителями и инфекционными болезнями сосен в школьном парке 32-го микрорайона Сургута".

Проекты презентовали школьники из Финляндии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Китая, Молдовы и других стран. Все они в равной степени готовы бороться за сохранение природы, окружающей среды и уже сейчас много делают для этого.

Восьмиклассник Гусеин Зульфугаров из школы-лицея ЮНЕСКО Баку приезжает на конференцию в Ханты-Мансийск уже в третий раз. В прошлом году он получил награду как самый активный участник форума. В этом году Гусеин выступил с докладом на английском языке "Мое право жить в чистом районе".

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Как отметил зампредседателя научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования Дмитрий Ермаков, решение проблем в сфере экологии на современном этапе невозможно без инноваций. "Альберт Эйнштейн говорил: "Мы не сможем решить современные проблемы, если будем мыслить так же, как мы думали, когда эти проблемы возникли".

- Индустриальная эпоха, наследием которой являются многочисленные проблемы окружающей среды, прошла. Сейчас мы входим в другую, и решений никто не знает: как действовать, чтобы не наносить вред окружающей среде. Этого не знают даже специалисты самого высокого уровня. Ценные идеи могут возникнуть у школьников, - подчеркнул эксперт.

В рамках форума юные экологи в командах работают по темам: "Жизнь в стиле ЭКО: разные методы ведения экологического образа жизни", "Мастерская по упаковке новых экологических акций и просветительских экопроектов", "Вовлечение активистов в социально значимые мероприятия и привлечение ресурсов на экологические программы". Проводят деловые игры, дискуссии, круглые столы, мастер-классы. Принимают участие в конкурсах социально значимых экологических проектов, лучших презентаций о культурном наследии стран и отдельных муниципалитетов. При этом руководители школьных объединений соревнуются в конкурсе лучших практик природоохранной деятельности среди педагогов.

От имени правительства Югры к участникам обратилась заместитель губернатора Югры Галина Максимова.

- Спасибо, что вы с нами, что вам небезразлично экологическое будущее планеты.

Интересно

В ходе открытия международного молодежного экологического форума состоялся сеанс радиосвязи с участниками 55-й экспедиции Международной космической станции. Школьники задали интересующие их вопросы. Так, они узнали, что в космос можно брать только 1 кг багажа, космонавты МКС видят 16 закатов и 16 рассветов в сутки, сложнее работать на земле, а ответственнее - в космосе.

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