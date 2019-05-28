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28.05.2019 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Мариинского прииска Фото: Пресс-служба Мариинского прииска
Фото: Пресс-служба Мариинского прииска

На единственном российском месторождении изумрудов сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска, что на Среднем Урале, добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.

"Это крупнейшая находка за последние почти тридцать лет: камень весом более двух килограммов был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим - 1540 граммов - был изумруд, найденный в 2018 году", - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: ОТВ
На Среднем Урале нашли уникальные изумруды-близнецы

Найденный кристалл по цвету отнесли ко второй категории - "зеленый", по сорту - к третьей (на нем имеются природные трещинки). Что характерно, на него уже нашелся потенциальный покупатель (цена изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней - 32 миллиона рублей). Выручку от продажи находки предприятие направит на развитие производства. А бригаду, которая нашла самоцвет, премируют.

"Редкий экземпляр изумруда работники очистного забоя подняли на-гора, минуя технологический процесс, он пришел к нам практически в первозданном виде - грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности", - говорит генеральный директор Мариинского прииска Евгений Василевский.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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