На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки

В Магнитогорске Челябинской области полиция разыскивает предполагаемого убийцу девушки, обнаруженной в подъезде с ножевыми ранениями. Их мог причинить знакомый погибшей, считают в следственном управлении СК по региону.

- Вечером 27 мая в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса в городе Магнитогорске обнаружено тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями, - сообщил представитель следственного ведомства региона Владимир Шишков. - По предварительным данным, ножевые ранения ей нанес знакомый в ходе ссоры, после чего с места преступления скрылся.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело. Криминалисты СК и сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают причастного к совершению преступления.