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28.05.2019 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Китайская грамота на ЕГЭ

Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 115(7873)
Впервые в программе школ Екатеринбурга появится новый предмет - китайский язык.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В 2019 году ЕГЭ на Среднем Урале будут сдавать более 20 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В 2019 году ЕГЭ на Среднем Урале будут сдавать более 20 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Управление образования и генконсульство КНР открывают ресурсный центр китайского языка при 110-м лицее. Он позволит плавно перейти к преподаванию китайского в школах, - сообщила "РГ" директор Института Конфуция УрФУ Мария Гузикова.

Спрос на язык Поднебесной растет, и открытие ресурсного центра - не единственное тому свидетельство. В Свердловской области семь выпускников этого года выбрали китайский для сдачи ЕГЭ. Как отмечают в министерстве образования, он уже обогнал по популярности испанский, ЕГЭ по которому ежегодно сдают не больше двух человек на весь регион. (Около сотни выбирают французский, 300-400 - немецкий, английский - около полутора тысяч.)

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По словам Елены, одной из первопроходцев, изучать китайский ей посоветовала мама.

- И я нисколько не пожалела, - рассказывает девушка. - Китай - политический и экономический партнер России. Для русских студентов в КНР предусмотрено много грантов, можно выбрать город - Шанхай, Гуанчжоу или Пекин. С изучением китайского я стала более уверена в своих силах: сам язык предполагает спокойствие и сдержанность.

Шестеро увлеченных Востоком выпускников живут в Екатеринбурге, один - в Сысерти.

- На Урале требуются переводчики, помогающие вести переговоры с китайскими партнерами, таможней и логистическими компаниями. Другая актуальная тема - пуск и наладка оборудования. Допустим, полиграфический станок приобретают в Китае, приглашают наладчика - и здесь не обойтись без специалиста по техническому переводу, - объясняет филолог Ирина Соколкина.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область ЕГЭ в России
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