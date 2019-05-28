На Урале в результате ДТП сгорели машина и дом, в который она врезалась

В Талицком районе Свердловской области женщина врезалась в частный дом, в результате чего сгорели и автомобиль и жилище. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

ДТП случилось минувшей ночью в 02.35 в селе Бутка на улице Чапаева.

По информации полицейского ведомства, молодая женщина на Opel Astra при повороте налево в сторону центра не справилась с машиной, съехала с дороги и врезалась в хозяйственные постройки дома. Автомобиль загорелся, и пламя перекинулось на жилище.

"Дома находились супруги с годовалым сыном. Они проснулись от громких хлопков и вылезли через окно. Мужчина попытался справиться с огнем подручными средствами, но это не помогло: был порывистый ветер. Огонь уничтожил и постройки и дом. Семья не пострадала", - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля - молодой человек, который ехал на переднем сидении: у него сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма. Врачи уже отпустили его домой. Девушка-водитель не пострадала.

Оказалось, что машина принадлежит молодому человеку: его подруга села за руль, потому что он выпил, у нее водительских прав нет.

По факту случившегося проводится проверка.