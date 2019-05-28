На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки

Кыштымский городской суд вынес приговор по громкому делу о гибели 23-летней девушки, которую местный житель пригласил в компании молодежи покататься ночью на его иномарке. Затея закончилась трагически.

- После совершения маневра на одной из улиц Кыштыма одна из пассажирок, в нарушение требований правил дорожного движения перевозившаяся в кузове Volkswagen, выпала на проезжую часть и получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Проведенное медосвидетельствование водителя показало, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В суде обвиняемый по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом полностью признал свою вину и добровольно выплатил семье погибшей девушки компенсацию в размере трех миллионов рублей.

Суд приговорил его к трем года лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав еще на три года, отметили в прокуратуре.