Почему Тюмень увлеклась строительством ограждений

На улицах, площадях, в скверах Тюмени в последнее время все больше стало появляться всяческого рода металлических ограждений - мощных и хилых, аккуратных и безобразных. Они бросаются в глаза и частенько вызывают у жителей вопрос: "Для чего?!" Город в целом опрятный, обихоженный, стремящийся к наведению на отдельных территориях европейского лоска. При этом сплошное "озаборивание" общественных пространств, по мнению критически настроенных горожан, есть признак провинциализма, и оно лишь ухудшает среду обитания сибиряков. Насколько скептики правы?

В самом деле, нередко появление ограждений ничего, кроме недоумения, не вызывает. Яркий пример: когда-то для жителей микрорайона Мыс впритык к шумной автомобильной трассе смонтировали настоящий лабиринт из нехитрых металлических конструкций, внутри которого разместили скамейки. Само собой, в загазованную "зону отдыха" под палящим солнцем люди не заходили, только едко надсмехались над ней. Странный придорожный объект затем исчез.

А вот неподалеку от Мыса, в поселке Тарманы, сооружение высокой прочной ограды по периметру некогда общедоступного школьного стадиона было продиктовано требованиями антитеррористического законодательства. И все бы ладно, но рабочие протянули забор внутри замечательной тополиной аллеи с тротуаром, "разорвав" ее, хотя в этом необходимости не было, а сам стадион, и школой не используемый, и для посторонних лиц закрытый, много лет кряду зарастал лопухами с крапивой. Только нынешней весной его стали приводить в порядок.

Сейчас основной объем заборостроения приходится на установку так называемых перильных ограждений возле магистральных и периферийных дорог, в первую очередь вблизи перекрестков. Работы не прекращаются даже зимой. Ныне погонный метр незамысловатых конструкций из легких труб вместе с монтажом обходится казне, согласно информации муниципалитета, в 2223 рубля. В 2019 году бюджет израсходует на "перила" 3,38 миллиона рублей. А всего с учетом перспективного плана-задания придется потратить, по грубым прикидкам, свыше 70 миллионов. Плюс к тому потребуются солидные средства на содержание десятков километров железных секций, на замену поврежденных.

Пользователи соцсетей в выражениях не стеснялись: "Воспоминание о кладбище", "Колхозная самодеятельность", "Площадь газонов-недотрог"

Как показывает практика ДТП, на скорости автомобиль сносит притротуарные оградки словно шар кегли в боулинге. Они мешают механической уборке снега, снижают маневренность велосипедистов, сужают тротуары. Об эстетике и заикаться не приходится. Для чего тогда огород городить? Инициатор повсеместного строительства ограждений - автоинспекция - твердит о ценности человеческой жизни: нетерпеливые или неадекватные пешеходы не выскакивают, за редким исключением, на проезжую часть там, где есть препятствия. В свою очередь, муниципальные чиновники подчеркивают, что всего лишь добросовестно исполняют обязательные требования по обеспечению дорожной безопасности и дискутировать с теми, кто ссылается на иной мировой и отечественный опыт, не собираются: "Не наша компетенция".

Однако готовы отвечать за заборы в других местах. Среди самых спорных - обширная площадь у возведенного в древнеримском стиле здания драмтеатра. Она в центре города, отчасти отражает его лицо. На завершившуюся в прошлом году реконструкцию площади потрачены большие капиталы. Под землей - просторный паркинг, над ним - малые архитектурные формы, фонтан, оригинальные дорогущие скамейки - и островки зелени в окружении далеко не изящных металлических конструкций. Их вид многих тюменцев смутил, а кого-то и весьма возмутил. Пользователи соцсетей в выражениях не стеснялись: "Воспоминание о кладбище", "Колхозная самодеятельность", "Площадь газонов-недотрог".

Организатор интернет-сообщества "Тюмень глазами пешехода" Михаил Коба отправил обращение в администрацию города с вопросом: чем объясняется появление неказистых оградок и почему бы их не заменить на естественные - кустарниковые?

- Мне прямо ответили: разработчики проекта учли невысокий уровень культуры части тюменцев и гостей регионального центра. Поэтому лучшей защиты древесных насаждений и травы от людей не нашлось. Вот так мы возвращаемся в прошлое с унизительным указанием "По газонам не ходить!". Мне дали знать, что вопрос о высадке кустарников рассматривается, но его решение зависит от возможностей бюджета, - рассказывает Михаил.

Острую публичную дискуссию способен вызвать и красивый знатный забор. Один из таких построен на окраине Тюмени, только он защищает от горожан не растительность, а водоем - пруд Южный. Или наоборот. Здесь не так давно провели капитальную реконструкцию. Пешеходные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, дизайн лавочек и урн впечатляют. Мощная ограда высотой свыше полутора метров (не перепрыгнешь!) глаз радует, если сквозь нее на пруд не смотреть. Недаром на забор ушла, по сведениям активистов экологического сообщества "Зеленый хоровод", четверть сметы на благоустройство зоны активного отдыха и релаксации - 4,4 миллиона рублей. Но зачем он?

- Что тут непонятного? - удивляются в управе Калининского округа. - Чтобы кто-нибудь в воду пьяным не нырнул, чтобы ненароком малые дети не оказались в ней. А то ни один год без утопленников не обходился.

Таким вот образом пруд с утками и зелеными берегами-косогорами изолировали от местных жителей. Иного не дано?