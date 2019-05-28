Свердловчане задолжали детям 3 млрд рублей алиментов

Внушительную сумму - три миллиарда рублей суммарно - задолжали жители Свердловской области своим детям по решению суда. "Общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов с женщин составляет 4,5 тысяч, в отношении мужчин - 18,5 тысяч", - передает отдел по взаимодействию со СМИ регионального управления ФССП России.

Задолженность уральцев в возрасте от 30 до 42 лет исчисляется сотнями миллионов рублей.

"Как правило, они имеют стабильный доход, имущество и реальную возможность платить. Но ими движет обида на "вторую бывшую половину". Задача судебного пристава в таких случаях - донести до родителей, что страдают, в первую очередь, дети", - говорят в ведомстве.

По статистике, жительницы области 30-42 лет должны своим детям наибольшую сумму: 527 миллионов рублей. Среди мужчин неплательщиков больше всего в возрастной категории 42-54 года: 827 миллионов рублей задолжали они своим сыновьям и дочкам.

С начала года по статье 5.35.1 КоАП РФ к ответственности привлечено 1106 должников по алиментам (наказание - штраф, обязательные работы или административный арест), по статье 157 УК РФ 479 граждан отправлены на работы или лишены свободы.