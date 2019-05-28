Тюменские врачи спасли женщину, лицо которой насквозь проткнула ветка

Врачи в Тюмени спасли жизнь пациентке, которая по неосторожности почти насквозь проткнула лицо веткой.

Несчастье с 62-летней жительницей села Казанское случилось в лесу, когда она собирала веточки дикой смородины для чая. Женщина потянулась к кусту через засохшую ветку, потеряла равновесие и напоролась на нее: сук вошел справа в подглазничную область и уперся в кожу левой щеки с противоположной стороны.

Женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, не стала вынимать ветку, а отломила ее от дерева, и, придерживая рукой, пошла в деревню.

"Односельчане на машине отвезли ее в медпункт. Там фельдшер оказала первую помощь и "скорую", которая доставила пенсионерку в Областную клиническую больницу, где работают челюстно-лицевые хирурги", - рассказала Анастасия Дембицкая, официальный представитель медучреждения.

Чтобы поместить пациентку в аппарат МРТ и оценить степень повреждений врачам пришлось спилить торчавшую из щеки часть ветки. После диагностики женщину прооперировали: на удаление сучка длиной около 25 сантиметров и диаметром почти 4 сантиметра хирургу Денису Ермакову потребовалось полчаса.

Врачи уверены, что пострадавшую от большой кровопотери спасло то, что она не стала извлекать инородное тело самостоятельно.

Несколько дней назад ее выписали из стационара. Оставшийся после несчастного случая небольшой шрам со временем станет почти незаметен, говорят доктора.