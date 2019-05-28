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28.05.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле мужчина погиб, катаясь на капоте машины

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Нижнего Тагила решил прокатить своих нетрезвых приятелей на капоте машины, в результате чего один из "пассажиров" погиб под колесами авто. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть 28 мая в 03.50.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
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"Двое мужчин сидели на капоте ВАЗ-2112 и держались за панель дворников. На улице Булата Окуджава машина остановилась, один пассажир отлетел в сторону, а другой оказался под транспортным средством. Водитель достал домкрат, извлек пассажира, но тот не подавал признаков жизни. Испугавшись, шофер припарковал машину в 500 метрах от места ДТП", - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области.

Выяснилось, что все трое участников аварии - знакомы, выпивали в тот вечер вместе, после чего решили прокатиться.

В результате мужчина 1995 года рождения получил смертельные травмы, его приятель 1998 года рождения с сотрясением, ушибами и ссадинами госпитализирован.

В отношении водителя составлен административный протокол в связи с ДТП, а также - за отказ от медосвидетельствования.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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