Ректоры российских вузов раскрыли свои доходы

Больше всего заработали руководители московских и питерских вузов, а также ректоры региональных вузов, которые входят в программу поддержки конкурентоспособности 5:100. Доходы тут начинаются от 6-7 миллионов и поднимаются до 40 миллионов рублей.

Очень прилично заработали в прошлом году ректоры некоторых региональных вузов, которые не входят ни в какие топы и рейтинги. Например, ректор Иркутского госуниверситета задекларировал доход в 16 миллионов, а это, заметим, отнюдь не самый богатый регион. Очень прилично заработали ректор Магнитогорского государственного технического университета - 8 миллионов рублей, ректор Гжельского государственного университета - больше 7 миллионов рублей, чуть отстал ректор Ивановского государственного энергетического университета - больше 5 миллионов.

Самые скромные доходы у ректоров в Братске, Брянске, Горно-Алтайске, Элисте, Коврове, Костроме, Курске, Липецке и некоторых других городах. Но в любом случае, это суммы около 2 миллионов и выше. Скромные доходы указаны у большинства исполняющих обязанности ректоров - до двух миллионов рублей. Но и тут есть исключения. И.о. ректора МАДИ задекларировал 5 миллионов, и.о ректора МГППУ - больше 8 миллионов.