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28.05.2019 12:35
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фейковых писем от имени службы

Текст: Юлия Кривошапко

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила о массовой рассылке операторам персональных данных фальшивых информационных уведомлений от имени службы.

Роскомнадзор изъял из незаконного оборота более 2,6 тысячи SIM-карт

В письмах содержится требование предоставить в Роскомнадзор перечень документов о намерении осуществлять обработку персональных данных под угрозой привлечения к административной ответственности. Организаторы рассылки рекомендуют организациям "разработать комплект организационно-распорядительной документации… и направить его в Роскомнадзор в течение десяти дней с даты получения запроса".

Рассылка производится якобы от имени Сокоушина Дмитрия Валерьевича с электронного адреса "pd.rkn4@roskomnadzor.org".

"Распространяемая информация не соответствует действительности. При осуществлении деятельности по ведению реестра операторов персональных данных Роскомнадзор не запрашивает указанный в письме перечень документов", - уточняется в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором. Официальные сообщения службы могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru.

Роскомнадзор создаст публичный реестр источников фейковых новостей

Операторов персональных данных, получивших подобные письма, Роскомнадзор просит сообщить об этом письменно на электронный почтовый ящик: rsoc_in@rkn.gov.ru.

Также Роскомнадзор просит операторов обратить внимание на действия компании СДС "Росконтроль" (ООО "Единый Центр Сертификации"). Она предлагает платные услуги по проверке операторов на предмет соответствия требованиям закона "О персональных данных". Сертификаты этой компании не являются действующими документами в ходе проведения проверок Роскомнадзора.

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