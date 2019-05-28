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Рубрика: Общество

Россиян начнут лечить по новым правилам

Текст: Ирина Невинная
Гипертоникам и другим хроническим больным будут регулярно напоминать, что пора пройти обследование и побывать на приеме у врача, даже если у человека нет жалоб на самочувствие.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минздрав России усиливает профилактическое направление в работе поликлиник. Это предусмотрено утвержденными министерством новыми Правилами обязательного медицинского страхования, которые вступают в силу сегодня, 28 мая.

Фото: Анатолий Медведь
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В ближайшие два года руководители здравоохранения планируют провести диспансеризацию и профилактический осмотр россиян - это нужно, чтобы понимать, каков базовый уровень здоровья у жителей России, какие заболевания распространены в разных регионах.

По итогам диспансеризации для каждого человека определяется группа здоровья. Если во время обследования выяснится, что у него хроническое заболевание, и он нуждается в постоянном контроле врача, его поставят на диспансерное наблюдение.

Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых случаях и чаще. Чтобы человек не забыл, что ему пора показаться врачу, сдать контрольные анализы, может быть, скорректировать терапию, ему будут звонить или писать и приглашать в поликлинику. Это будут делать и медработники, и страховые представители в компании, выдавшей гражданину полис ОМС.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, по новым правилам страховые представители обязаны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать пациентам в случае возникновения спорных случаев (например, если человеку предлагают пройти обследование или консультацию за деньги, если долго не подходит очередь на дорогое исследование или плановую госпитализацию и т.д.).

Еще одна хорошая новость: если у гражданина возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения - страховые представители могут назначить экспертизу полученной медпомощи. Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и из ведущих профильных клиник страны с помощью телемедицинских технологий - это право больного на "второе мнение".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа системы медицинского страхования
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