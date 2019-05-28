Россияне Хачанов и Блинкова вышли во второй круг "Ролан Гаррос"

Россияне Карен Хачанов и Анна Блинкова пробились во второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже.

Во вторник Хачанов, получивший от организаторов десятый номер посева, со счетом 6:1, 6:1, 6:4 победил немца Седрика-Марселя Штебе. Поединок продолжался 1 час 37 минут.

В женской части соревнований Блинкова, пробившая в основную сетку турнира через квалификацию, в трех сетах нанесла поражений соотечественнице Маргарите Гаспарян - 6:3, 4:6, 8:6. Соперницы провели на корте 2 часа 17 минут.

Еще одна представительница России Евгения Родина со счетом 1:6, 2:6 уступила 14-й ракетке турнира американке Мэдисон Киз. Игра продолжалась почти час.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Хачанов и Блинкова сыграют с представителями Франции - Грегуаром Баррером и Каролин Гарсией (24) соответственно.