Российские специалисты займутся установкой С-400 в Турции

В Турции ожидают приезда российских специалистов, которые помогут в установке зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала Haber Turk.

Он еще раз подчеркнул, что вопрос о приобретении российских ЗРК закрыт, это "завершенное дело". Говоря о визите специалистов из России, министр не назвал конкретных дат. Также он сообщил, что С-400 будут доставлены в Турцию "в предстоящие месяцы" и "процесс уже начался".

Акару был задан вопрос и о том, каковы будут действия Турции, если США откажутся поставить ей истребители F-35, рассматривает ли Анкара в качестве альтернативы российские Су-57. "Если США изменят позицию в рамках соглашения, то мы создадим наш собственный мир", - цитирует ТАСС.

Министр также опроверг информацию о том, что Вашингтон требует от Анкары аннулировать закупку С-400 к концу первой недели июня, отметив, что ему такая информация не поступала.

Напомним, 21 мая американский телеканал CNBC распространил информацию о том, что США выдвинули Турции ультиматум: Анкаре необходимо определиться с вопросом закупок американских истребителей F-35 вместо российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Срок - до конца июня, в противном случае Вашингтон обещает самые негативные последствия.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Однако США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган много раз заявлял, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров.