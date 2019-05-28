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28.05.2019 18:02
Рубрика: Экономика

Российские угольщики запросили разрешения на экспорт в Украину

Текст: Александр Проценко

Российские производители угля обратились в Минэкономразвития за разрешениями на поставки своей продукции в Украину после 1 июня. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Документ потребовался после того, как правительство РФ в ответ на украинские санкции приняло решение о запрете с 1 июня 2019 года поставок Киеву энергетических товаров без разрешения МЭР. 

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
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"Желающие поставлять уголь в Украину у нас есть, - сказал замминистра Яновский, - заявок подано очень много”. По словам чиновника объемы поставок также предлагаются большие - "кратно больше, чем всегда”.

В минувшем году Россия уже была основным экспортером угля в Украину. По данным РЖД, в 2018 году объемы поставок составили 12,4 млн тонн - на 10% больше, чем в 2017 году. В деньгах общие закупки угля Украиной за год выросли до $2,693 млрд, и российская доля была самой значительной - 61,91% на $1,67 млрд. На втором месте оказался уголь из США (29,94%, или $806,3 млн), на третьем - из Канады (4,78%, или $128,7 млн).

Подзаработала на угольных поставках украинцам и Беларусь, нарастив экспорт угля Киеву в несколько сотен раз - до отметки в 588,5 тыс. т. против 0,6 тыс. т. годом ранее (данные Белстата). Причем, республика не добывает каменный уголь, но за год импортировала его 1,65 млн. тонн, из которых 1,27 завезла из России. Минск увеличил также импорт особо ценного угля - антрацита, который в Беларуси также не добывается, - до 172,8 тыс. тонн. Из них 108,2 тыс. тонн также было продано в Украину.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минэкономразвития Отношения России и Украины
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