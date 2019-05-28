Российский сотрудник ООН получил серьезные травмы головы в Косово

Главный врач Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил прессе, что задержанный ранее косовским спецназом россиянин, сотрудник миссии ООН, получил серьезные травмы головы.

"У него травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений. Сейчас он помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением", отметил Елек.

Врач также подчеркнул, что травмы были получены в момент задержания - "россиянин получил удар прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен". В настоящее время Михаил Краснощеков находится в отделении интенсивной терапии