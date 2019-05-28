Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе

О намерении восстановить в Форт-Россе в США православный храм заявил сегодня на пресс-конференции глава пресс-службы патриарха, священник Александр Волков.

Он назвал Форт-Росс знаковым местом для русско-американских связей, поскольку это первое место жительства русских миссионеров, прибывших в 19 веке в Калифорнию. Строительство храма, по его словам, пока находится в стадии подготовки документов.

Во время недавнего официального визита в Страсбург и освящения там нового храма патриарх Кирилл сказал, что за последние 10 лет в России возведено порядка 30 тысяч храмов.

Русская православная церковь продолжит строительство новых храмов и в Европе. Новая церковь появится, например, в шведском городе Вестерос. По мнению главы пресс-службы патриарха, открытие русских храмов в Европе - знак того, что Русская православная церковь "здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки".

- Я, честно говоря, не знаю - так, навскидку, - как обстоит дело в других поместных православных церквах, но, по моей информации, другие поместные православные церкви в последние годы не открывали свои новые храмы в странах Европы. Слава Богу, Русская церковь здесь являет собой некоторое исключение, и это очень важное свидетельство о развитии Русской православной церкви", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

Справка



Форт-Росс - русское поселение XIX века в Калифорнии, инициатором его постройки как русской фактории выступал знаменитый дипломат, путешественник и предприниматель, граф Николай Резанов, всем известный в современной России по поэме Андрея Вознесенского и рок-опере "Юнона и Авось". Сейчас территория Форт-Росса представляет из себя музей и исторический национальный парк.