Новости

Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений 17:00
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, погиб пилот 16:57
Московские спасатели на воде перешли на усиленный режим работы 16:54
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство 16:52
Вышел новый клип "Ленинграда" - с припевом "Все идет по плану" 16:40
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах 16:33
Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе 16:25
Mercedes тестирует новый GLA без дверей 16:25
В Петербурге Филипп Киркоров проехал на катере с автоматом в руках 16:24
Задержанный в Косово россиянин освобожден 16:23
Токаев наградил лидеров России, Беларуси и Киргизии орденом Назарбаева 16:15
На Урале в результате ДТП сгорели машина и дом, в который она врезалась 16:07
В Вильнюсе задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем 16:00
Столкновение серфингиста с "Метеором" в Петербурге попало на видео 15:56
В Нижнем Тагиле мужчина погиб, катаясь на капоте машины 15:53
Пречистенский переулок в Москве сделают односторонним 15:48
Под Омском пропала семья из трех человек 15:47
В парке "Сокольники" открылся летний бассейн 15:46
В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии 15:36
Все смерти финала "Игры престолов" собрали в получасовом видео 15:35
Президенты РФ и Египта проведут саммит Россия-Африка 15:24
Школьные программы по ЗОЖ появятся уже в 2020 году 15:23
Тюменские врачи спасли женщину, лицо которой насквозь проткнула ветка 15:22
На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки 15:20
Лукашенко заявил о динамичном развитии отношений с Казахстаном 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 16:25
Рубрика: Общество

Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе

Текст: Елена Яковлева

О намерении восстановить в Форт-Россе в США православный храм заявил сегодня на пресс-конференции глава пресс-службы патриарха, священник Александр Волков.

Он назвал Форт-Росс знаковым местом для русско-американских связей, поскольку это первое место жительства русских миссионеров, прибывших в 19 веке в Калифорнию. Строительство храма, по его словам, пока находится в стадии  подготовки документов.

Во время недавнего официального визита в Страсбург и освящения там нового храма патриарх Кирилл сказал, что за последние 10 лет в России возведено порядка 30 тысяч храмов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Митрополит Иларион: Церковь создана для того, чтобы менять мир к лучшему

Русская православная церковь продолжит строительство новых храмов и в Европе. Новая церковь появится, например, в шведском городе Вестерос. По мнению главы пресс-службы патриарха, открытие русских храмов в Европе - знак того, что Русская православная церковь "здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки".

- Я, честно говоря, не знаю - так, навскидку, - как обстоит дело в других поместных православных церквах, но, по моей информации, другие поместные православные церкви в последние годы не открывали свои новые храмы в странах Европы. Слава Богу, Русская церковь здесь являет собой некоторое исключение, и это очень важное свидетельство о развитии Русской православной церкви", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

Справка

Форт-Росс - русское поселение XIX века в Калифорнии, инициатором его постройки как русской фактории выступал знаменитый дипломат, путешественник и предприниматель, граф Николай Резанов, всем известный в современной России по поэме Андрея Вознесенского и рок-опере "Юнона и Авось". Сейчас территория Форт-Росса представляет из себя музей и исторический национальный парк.

Общество Религия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо