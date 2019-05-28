Сенаторы поддержали обнуление НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Документ разработан правительством во исполнение "майского указа" президента РФ, в котором была поставлена задача увеличить долю регулярных региональных авиаперевозок в обход Москвы и довести ее до 50% от общего числа внутренних воздушных маршрутов.
Сейчас нулевая ставка НДС действует на полеты в Крым, Калиниград и на Дальний Восток (до 2025 года). Для всех остальных региональных маршрутов действует ставка НДС в размере 10 процентов (до 2021 года).
Законом предлагается обнулить НДС на региональные авиаперевозки в обход Москвы на бессрочной основе.
"Принятие законопроекта обеспечит налоговое стимулирование расширения сети межрегиональных регулярных авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развития региональной авиационной транспортной инфраструктуры и снижения нагрузки на Московский авиационный узел", - говорится в сопроводительных документах.
Совет Федерации рассмотрит закон на пленарном заседании в среду, 29 мая.