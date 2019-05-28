Сенаторы поддержали обнуление НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить закон об установлении нулевой ставки НДС на внутренние пассажирские авиаперевозоки, если они производятся вне территории московского авиаузла.

Документ разработан правительством во исполнение "майского указа" президента РФ, в котором была поставлена задача увеличить долю регулярных региональных авиаперевозок в обход Москвы и довести ее до 50% от общего числа внутренних воздушных маршрутов.

Сейчас нулевая ставка НДС действует на полеты в Крым, Калиниград и на Дальний Восток (до 2025 года). Для всех остальных региональных маршрутов действует ставка НДС в размере 10 процентов (до 2021 года).

Законом предлагается обнулить НДС на региональные авиаперевозки в обход Москвы на бессрочной основе.

"Принятие законопроекта обеспечит налоговое стимулирование расширения сети межрегиональных регулярных авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развития региональной авиационной транспортной инфраструктуры и снижения нагрузки на Московский авиационный узел", - говорится в сопроводительных документах.

Совет Федерации рассмотрит закон на пленарном заседании в среду, 29 мая.