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28.05.2019 16:00
Рубрика: Власть

Сенаторы поддержали обнуление НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Текст: Галина Мисливская
Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить закон об установлении нулевой ставки НДС на внутренние пассажирские авиаперевозоки, если они производятся вне территории московского авиаузла.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ разработан правительством во исполнение "майского указа" президента РФ, в котором была поставлена задача увеличить долю регулярных региональных авиаперевозок в обход Москвы и довести ее до 50% от общего числа внутренних воздушных маршрутов.

Сейчас нулевая ставка НДС действует на полеты в Крым, Калиниград и на Дальний Восток (до 2025 года). Для всех остальных региональных маршрутов действует ставка НДС в размере 10 процентов (до 2021 года).

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Законом предлагается обнулить НДС на региональные авиаперевозки в обход Москвы на бессрочной основе.

"Принятие законопроекта обеспечит налоговое стимулирование расширения сети межрегиональных регулярных авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развития региональной авиационной транспортной инфраструктуры и снижения нагрузки на Московский авиационный узел", - говорится в сопроводительных документах. 

Совет Федерации рассмотрит закон на пленарном заседании в среду, 29 мая.

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