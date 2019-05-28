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28.05.2019 10:36
Рубрика: В мире

Сергей Лавров начал рабочий визит в Словению

Текст: Александр Борисов
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 28-29 мая будет находиться с рабочим визитом в Республике Словении, где запланированы его встречи со словенским президентом Борутом Пахором, главой правительства Марьяном Шарецем и руководителем внешнеполитического ведомства Миро Цераром.

"В ходе бесед с руководством Словении предполагается рассмотреть состояние и перспективы развития многоплановых российско-словенских отношений, обсудить график предстоящих двусторонних политических и межведомственных контактов, - говорится в сообщении МИД РФ. - Ожидается обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных тем. Намечается обстоятельный разговор по вопросам углубления российско-словенского взаимодействия в многосторонних структурах, прежде всего в ООН, а также по ситуации на Балканах, урегулированию внутриукраинского кризиса, положению на Ближнем Востоке и другим актуальным внешнеполитическим сюжетам".

Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
Лавров принимает участие в заседании глав МИД Совета Европы

Дипломаты сообщили, что предстоит обсудить ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия. "Россия остается одним из основных внешнеторговых партнеров Словении. Словенские компании работают более чем с 60 субъектами Российской Федерации. В 2018 году товарооборот увеличился на 9 процентов по сравнению с 2017 годом и составил 1,34 млрд долларов США. Этот результат во многом объясняется продуманной стратегией двустороннего взаимодействия, базирующегося на преимуществах локализации производства, подключения потенциала среднего и малого бизнеса, расширения межрегиональных контактов. На повестке дня переговоров в Любляне - упрочение взаимного инвестиционного присутствия", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Между тем дипломаты отметили, что в канун 15-летия основания многостороннего Форума славянских культур со штаб-квартирой в Любляне, созданного по инициативе президентов России и Словении в июне 2004 года, планируется подтвердить всемерную поддержку деятельности этой уникальной неправительственной организации, объединяющей видных деятелей культуры, науки и образования с целью сохранения и популяризации культурно-исторического наследия славянских народов.

"Традиционное внимание предполагается уделить военно-мемориальной тематике с акцентом на деятельность открытого в ноябре 2017 года Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, призванную внести весомый вклад в российско-словенскую работу по сохранению исторической памяти о борьбе с нацизмом в 1939-1945 годах, - рассказали в МИД. - В России ценят бережное отношение словенцев к памяти о российских и советских воинах, 80 мест захоронений которых находятся на территории Словении. Символом российско-словенской дружбы стали ежегодные встречи у воинского мемориала времен Первой мировой войны - Русской часовни под перевалом Вршич - с участием делегаций высокого уровня и представителей общественности двух стран. Регулярно проводятся церемонии у открытого в июле 2016 года в присутствии президентов России и Словении памятника всем российским и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн".

В мире Европа Словения Правительство МИД
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