Сергей Шойгу проверил 201-ю военную базу в Таджикистане

Таджикистанский воинский контингент примет участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", которые пройдут в сентябре на территории России и стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Об этом во вторник в Душанбе сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, несколько эпизодов масштабных маневров планируется разыграть в Таджикистане на военных полигонах "Самбули" и "Ляур". "Также военнослужащие двух стран будут вместе решать учебно-боевые задачи на учениях ОДКБ "Боевое братство", - заявил министр. Он также назвал одним из важнейших мероприятий совместной боевой подготовки предстоящие Армейские международные игры. "Рассчитываем на более активное участие команд вооруженных сил Таджикистана в этих масштабных соревнованиях", - подчеркнул Шойгу.

Его поездка в Таджикистан была короткой по времени, но очень насыщенной встречами и переговорами. Развитие стратегического партнерства с северным соседом рассматривают в Душанбе как один из приоритетов внешней политики. Об этом, в том числе, шла речь на встрече Шойгу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Но главным образом их беседа была посвящена проблемам региональной безопасности, оказанию помощи в модернизации местной армии и вопросам функционирования дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы РФ. Ее сейчас активно оснащают современной техникой и вооружением.

Параллельно в рамках военно-технической помощи Россия содействует укреплению боевого потенциала нашего южного партнера по ОДКБ. Известно, что за последние годы таджикские военные получили от Минобороны РФ танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-70, боевые машины пехоты БМП-2, гаубицы Д-30 и зенитные установки 23М1, вертолеты Ми-24 и Ми-8, медицинское и топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество, большое количество стрелкового оружия.

Двустороннее военное сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно и носит плановый характер. Об этом Шойгу сказал на переговорах с главой минобороны Таджикистана Шерали Мирзо. Министры сошлись в том, что взаимодействие Москвы и Душанбе в оборонной сфере надо всячески расширять. Одно из направлений такого сотрудничества связано с подготовкой квалифицированных армейских кадров. В прошлом году учебу с помощью специалистов нашей 201-й базы прошли без малого тысяча таджикских солдат и сержантов. В нынешнем подготовят еще около 1500. Учебный курс рассчитан на два месяца, практические занятия ведут на наших машинах на полигонах "Ляур" и "Самбули". Российские инструкторы готовят коллег по специальностям наводчик-оператор и механик водитель танка Т-72, БМП-2 и БТР-80, самоходного орудия 2С1 "Гвоздика". А также обучают таджикских разведчиков и гранатометчиков.

В Душанбе Шойгу сообщил, что дополнительная группа местных офицеров поступит в наши высшие учебные заведения, цитируем, "для того, чтобы укрепить обороноспособность и Таджикистана, и, естественно, южных рубежей России".

Кроме того, министр проинспектировал 201-ю военную базу. Он, в частности, проверил работу ее военного госпиталя, побывал в воскресной школе и возложил цветы к мемориалу на Аллее Славы.