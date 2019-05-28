Школьные программы по ЗОЖ появятся уже в 2020 году

Программы для детей, направленные на формирование здорового образа жизни и непринятие вредных привычек, могут появиться уже в 2020 году. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в интервью "Известиям".

- Мы вместе с Министерством просвещения готовим обновление образовательно-воспитательных программ, - заявила она. - Кроме учебников для четырех возрастных групп, будут дневнички, как когда-то по природоведению.

По словам Вероники Скворцовой, детей с трех до шести будут обучать личной гигиене. Ребята постарше - ученики средних и старших классов - смогут узнать, как измерить пульс, температуру, давление. Они будут знать, как вызвать "скорую".

- Мы очень хотим, чтобы это было внедрено в будущем году, - подчеркнула министр здравоохранения. - Главное, чтобы это было не только на школьных занятиях.

Также в планах - сотрудничество с Министерством культуры - создание фильмов и сериалов, пропагандирующих ЗОЖ.