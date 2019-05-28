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28.05.2019 22:23
Рубрика: В мире

Сирийская армия отбила атаку боевиков на населенный пункт в Хаме

В сирийской провинции Хама свыше 20 боевиков атаковали населенный пункт Кафр-Нбуда. Правительственные войска смогли уничтожить около 10 террористов, отбив налет. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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По его словам, атаку предприняли боевики из запрещенной в России организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" с помощью трех так называемых джихад-мобилей - внедорожных пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Генерал-майор добавил, что, хотя в стране действует режим прекращения боевых действий, его нарушения фиксируются регулярно.

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