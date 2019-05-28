СМИ: Как минимум 20 человек стали жертвами ДТП в Мали

Не менее 20 человек погибли в дорожной аварии в Мали, где столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Еще 13 человек получили травмы, их госпитализировали в больницу в столице Мали Бамако.

Трагедия произошла днем, 28 мая, в районе города Куликоро в юго-западной части Мали. Известно, что грузовик врезался в микроавтобус, ехавший навстречу. На место происшествия для оценки ситуации прибыл министр транспорта и городской мобильности Ибрахима Абдул Ли и его коллега по безопасности и гражданской защите генерал Салиф Траоре.