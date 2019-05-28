Состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки обновлен на 70%

В новый список вошли 139 членов (84 - в президиум). Из них 94 человека включены в состав ВАК впервые, что означает почти 70%-ное обновление. Таким образом, требование положения о ВАК (каждые три года обновлять состав не менее чем на половину) было успешно выполнено.

В свою очередь председатель не поменялся - им вновь назначен ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, возглавляющий комиссию с 2013 года.

"Комиссия формируется на основании предложений государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, - уточнили в пресс-службе министерства науки и высшего образования. - В нее входят доктора наук, специалисты в области науки, техники, образования и культуры. В числе критериев отбора в состав ВАК - наличие публикаций, входящих в международные базы данных, стаж научно-педагогической деятельности, госпремии и награды в области науки и техники".

По данным Минобрнауки, для обеспечения деятельности комиссии по вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, в состав включены советник начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров и член ЦИК России Борис Эбзеев.

В новом составе ВАК 40 академиков и 31 член-корреспондент РАН, что почти вдвое больше, чем в прошлом составе. Список членов ВАК стал шире и по географии: теперь здесь представлены все восемь федеральных округов, в том числе Дальний Восток и Крым, а также пять иностранных государств - Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Киргизия. Для сравнения: в предыдущий состав комиссии входили ученые из шести федеральных округов России и одного иностранного государства.

Справка "РГ"



Высшая аттестационная комиссия проводит государственную научную аттестацию и присуждает ученые степени и звания, а также решает вопросы о лишении этих степеней и званий. В соответствии с положением о ВАК ее состав и президиум утверждаются правительством России по представлению главы Минобрнауки сроком на три года.

