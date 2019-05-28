Состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки обновлен на 70%

Новости

Врач назвал главные правила использования кондиционеров 18:26
В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр 18:25
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста 18:22
В Кремле заявили об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа 18:19
В Амурской области полицейских заподозрили в избиении мужчины 18:17
В Саратовскую областную больницу доставили раненную топором школьницу 18:15
На Алтае задержан создатель криптовалютной пирамиды 18:12
В Кремле нет ясности по встрече "нормандской четверки" 18:11
В Госдуме назвали ситуацию в Косово правовым беспределом 18:11
Названы самые дорогие арендные усадьбы в России 18:05
Видео: как отреагировали актеры "Игры престолов" на финал сериала 18:05
Эксперты отметили снижение эффективности Twitter-аккаунта Трампа 18:04
Российские угольщики запросили разрешения на экспорт в Украину 18:02
В Гатчине лебедь-вдовец взял на себя воспитание птенца 17:53
Как избежать ошибок при обмене валюты 17:40
Во Львове потребовали от Зеленского говорить только на украинском языке 17:38
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды 17:38
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу 17:30
Renault предложила россиянам уникальный кросс-купе Arkana 17:30
Испанский король Хуан Карлос окончательно отойдет от общественной жизни 17:17
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово 17:17
В Беларуси повысят прозрачность в работе общественных объединений 17:10
Москвичи выберут районы для электронного голосования 17:07
Chery начала продажу самой доступной версии кроссовера Tiggo 7 17:01
Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 17:50
Рубрика: Общество

Состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки обновлен на 70%

Текст: Мария Агранович

Правительство обновило состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Председатель ВАК Владимир Филиппов. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Председатель ВАК Владимир Филиппов. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель ВАК Владимир Филиппов. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В новый список вошли 139 членов (84 - в президиум). Из них 94 человека включены в состав ВАК впервые, что означает почти 70%-ное обновление. Таким образом, требование положения о ВАК (каждые три года обновлять состав не менее чем на половину) было успешно выполнено.

В свою очередь председатель не поменялся - им вновь назначен ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, возглавляющий комиссию с 2013 года.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Критерии присуждения вузами ученых степеней изменились

"Комиссия формируется на основании предложений государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, - уточнили в пресс-службе министерства науки и высшего образования. - В нее входят доктора наук, специалисты в области науки, техники, образования и культуры. В числе критериев отбора в состав ВАК - наличие публикаций, входящих в международные базы данных, стаж научно-педагогической деятельности, госпремии и награды в области науки и техники".

По данным Минобрнауки, для обеспечения деятельности комиссии по вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, в состав включены советник начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров и член ЦИК России Борис Эбзеев.

В новом составе ВАК 40 академиков и 31 член-корреспондент РАН, что почти вдвое больше, чем в прошлом составе. Список членов ВАК стал шире и по географии: теперь здесь представлены все восемь федеральных округов, в том числе Дальний Восток и Крым, а также пять иностранных государств - Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Киргизия. Для сравнения: в предыдущий состав комиссии входили ученые из шести федеральных округов России и одного иностранного государства.

Справка "РГ"

Высшая аттестационная комиссия проводит государственную научную аттестацию и присуждает ученые степени и звания, а также решает вопросы о лишении этих степеней и званий. В соответствии с положением о ВАК ее состав и президиум утверждаются правительством России по представлению главы Минобрнауки сроком на три года.
 

Общество Образование Правительство Минобрнауки Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо