Перечень работ и производств для получения пенсионной надбавки станет шире

Список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми работникам сельского хозяйства положена 25-процентная надбавка к пенсии, будет расширен. Минтруд подготовил проект постановления правительства, которым предполагается скорректировать список, который действует сейчас.

О том, что многие селяне из-за несоответствия данных своей трудовой биографии требованиям перечня не смогли получить обещанную пенсионную надбавку, нам писали и продолжают писать наши читатели. "РГ - Неделя" рассказала об этой проблеме в статье "Спустились на землю" 30 марта. И вот теперь хорошая новость: список планируется скорректировать и дополнить. Кроме того, новый список не будет "закрытым" - он допускает расширенное толкование данных о трудовой биографии человека. Важно, чтобы профессия и должность, указанные в трудовой книжке, подтверждали, что пенсионер трудился в сельском хозяйстве, а сама формулировка может и немного отличаться от официальной.

В проекте нового документа (он пока проходит общественное обсуждение) появилось еще несколько специальностей. Например, в разделе, имеющем отношение к животноводству, расширен перечень профессий и должностей, обеспечивающих здоровье сельскохозяйственных животных: это, например, врач-эпизоотолог, начальник ветеринарной лаборатории, занятый обслуживанием сельскохозяйственных животных, заведующий ветеринарной аптекой. Добавилось несколько лаборантских профессий - лаборант ветеринарной лаборатории, лаборант молочного пункта, лаборант производственной лаборатории. Включены вперечень также лаборантские должности по другим направлениям - например, лаборант агрохимической, семенной лаборатории, производственной лаборатории.

Скорректированы и виды производственной деятельности для должности звеньевого. Теперь это не только звеньевые бригад растениеводства, но и те, кто занимал эту должность, выполняя обязанности по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, а также производственных объектов, работал на зернотоку, в питомнике, теплице и т. д.

В перечень вошли не только сельхозработники, но и те, кто обеспечивал их труд

Также уточнены и расширены в документе данные по рабочим специальностям - в перечень теперь войдут не только специалисты, занятые непосредственно на земле, в поле, на фермах и других животноводческих предприятиях, но и те, кто обеспечивал их труд: обслуживал и ремонтировал технику и производственное оборудование, занимался строительством и ремонтом сельскохозяйственных объектов. Включены в перечень и охранники.

Важное нововведение, которое касается очень многих: в действующем списке практически все профессии указаны применительно к сельскохозяйственным предприятиям - колхозам, совхозам, сельхозартелям, крестьянским и фермерским хозяйствам. Но в реальной жизни, как рассказывали наши читатели, нередко "несельскохозяйственное" предприятие занималось самыми настоящими сельхозработами. Например, колхозные мастерские на бумаге выводили из состава колхоза и объединяли в межрайонные технические и ремонтные станции, которые формально к сельхозпредприятиям уже не относились, но работали по-прежнему на все близлежащие сельхозпредприятия. Это несоответствие предполагается исправить. По большинству профессий и специальностей в проекте нового списка говорится, что человек мог работать и в организации, не являющейся по основному виду деятельности сельскохозяйственной. Но если подразделение, где он трудился, занималось сельхозработами, этого достаточно для включения такой работы в "сельский" стаж.

И еще одно дополнение в перечне - в него включили индивидуальных предпринимателей, которые занимались растениеводством, животноводством и другими сельхозработами. Напомним, что право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате неработающие сельские пенсионеры получают при соблюдении двух условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве (в соответствии со списком работ, производств и профессий), а также проживание в сельской местности. Эти критерии, как сообщили "РГ - Неделе" в минтруде, остаются неизменными.