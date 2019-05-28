Стартапы вступили в соревнование

27 мая в городе Чанчунь провинции Цзилинь стартовал конкурс стартапов северо-восточной Азии от компании Alibabа, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия- Китай: главное" . Впервые он состоялся в 2015 году.

В этом году конкурс пройдет по двум направлениям: "интернет вещей" и "новая розница". В нем принимают участие представители 55 городов из 15 стран и регионов мира. Цель конкурса - поиск самых инновационных и перспективных в мире предпринимательских команд и научно-технических проектов.

По словам организатора конкурса Ша Вэя, в нем принимают участие команды из трех северо-восточных провинций Китая, России, Японии и Республики Корея. К 30 августа определят 15 победителей, которые выйдут в финал. По итогам конкурсов прошлых лет более 80 процентов проектов, которые дошли до финала, смогли получить инвестиции. Конкурс дает шанс многим успешным стартаперам заявить о себе и получить признание предпринимателей и инвесторов