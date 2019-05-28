Свыше 2 тысяч издателей зарегистрировались в личном кабинете "Почты России"

Более 2000 издателей перешли на электронную модель взаимодействия через цифровой сервис "Почты России".

Личный кабинет издателя, электронный сервис "Почты России", призванный упростить взаимодействие подписного агентства, почтового предприятия и издателей печатной продукции, расширяет партнерскую сеть.

"В 2016 году сервис активно использовали 320 издателей. К концу 2018 года количество партнеров, работающих через Личный кабинет, выросло почти в 7 раз, - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. - Все издатели, которые работают с Подписным агентством "Почты России", имеют личный кабинет на сайте. Текущий охват составляет более 2000 издательских домов".

Личный кабинет издателя - это автоматизированный сервис, который был запущен в 2015 году для оптимизации взаимодействия и оперативного обмена информацией и документами между подписным агентством "Почты России" и издателем. Сервис является собственной разработкой "Почты России" и обеспечивает взаимодействие контрагентов подписного агентства как федерального, так и регионального уровня.

Личный кабинет существенно упрощает работу издателям, позволяет рассчитать стоимость подписки, скидки и льготы. Конечная цена для подписчика рассчитывается автоматически. В свою очередь, электронные паспорта, которые присваиваются издателям, помогают хранить важные данные, просматривать или выгружать электронные документы. Газеты и журналы появляются в подписном каталоге и в отделениях почтовой связи одновременно - ознакомиться с ними можно и в онлайн-сервисе.