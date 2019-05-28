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Рубрика: В мире

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Вертолет президента США Дональда Трампа садится на борт японского вертолетоносца, 28 мая 2019. Фото: AP Photo/Evan Vucci Вертолет президента США Дональда Трампа садится на борт японского вертолетоносца, 28 мая 2019. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Вертолет президента США Дональда Трампа садится на борт японского вертолетоносца, 28 мая 2019. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука. Вертолеты лидеров двух стран сели на палубу, где их встречали японские и американские военные моряки.

Фото: Issei Kato/Pool Photo via A
Император Японии принял Дональда Трампа

Посещение этого корабля призвано подчеркнуть прочность военного союза между Вашингтоном и Токио. На базе Йокосука Трамп также планирует побывать на борту универсального десантного корабля ВМС США Wasp, где выступит с речью перед американскими моряками, пишет ТАСС.

Kaga - один из крупнейших кораблей японских ВМС. В ближайшее время он будет преобразован в легкий авианосец и примет на борт американские новейшие истребители F-35. Всего Япония планирует закупить у США 105 F-35 двух модификаций: для ВВС и нужд палубной авиации.

Сообщается, что вместе с Kaga в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса - Идзумо. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставлять к месту операций до 470 военнослужащих. После модернизации корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

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