Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука. Вертолеты лидеров двух стран сели на палубу, где их встречали японские и американские военные моряки.

Посещение этого корабля призвано подчеркнуть прочность военного союза между Вашингтоном и Токио. На базе Йокосука Трамп также планирует побывать на борту универсального десантного корабля ВМС США Wasp, где выступит с речью перед американскими моряками, пишет ТАСС.

Kaga - один из крупнейших кораблей японских ВМС. В ближайшее время он будет преобразован в легкий авианосец и примет на борт американские новейшие истребители F-35. Всего Япония планирует закупить у США 105 F-35 двух модификаций: для ВВС и нужд палубной авиации.

Сообщается, что вместе с Kaga в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса - Идзумо. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставлять к месту операций до 470 военнослужащих. После модернизации корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.