Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Россияне начали экономить на отдыхе и путешествиях. Причем, доля тех, кто экономит на поездках, превысила долю тех, кто экономит на еде. Это выяснил опрос "Ромир".

Каждый шестой россиянин (17 процентов) ни на чем не экономит.

Аналогичные опрос "Ромир" проводит уже несколько лет. И в предыдущие годы, отмечается в исследовании, люди чаще говорили об экономии на еде. В этот раз об этом сообщило 24 процента опрошенных. А вот об экономии на путешествиях заявили 29 процентов респондентов. На одежде и обуви экономят 23 процента участников опроса.

Не менее 22 процента признались, что экономят на развлечениях. Двадцать процентов - на деликатесах.

На ресторанах экономит 15 процентов респондентов (год назад их было пять процентов), на сигаретах и алкоголе - 13 процентов (было четыре процента).

Еще 11 процентов россиян сократили свои расходы на гаджеты, восемь процентов - на косметику, семь процентов - на занятия спортом и медицину, пять процентов - на транспорт и четыре процента - на мобильную связь.