Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

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Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник. Ранения получили 16 человек, из них 13 - несовершеннолетние.
Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, информирует агентство Киодо.
Напомним, инцидент произошел в парке в японском городе Кавасаки недалеко от Токио. Нападение было совершено, когда ученики младших классов направлялись в школу.
Злоумышленник нанес себе ранения, пытаясь покончить с собой. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.
Стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.