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Рубрика: В мире

Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник. Ранения получили 16 человек, из них 13 - несовершеннолетние.

Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, информирует агентство Киодо.

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Напомним, инцидент произошел в парке в японском городе Кавасаки недалеко от Токио. Нападение было совершено, когда ученики младших классов направлялись в школу.

Злоумышленник нанес себе ранения, пытаясь покончить с собой. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

Стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.

В мире Восточная Азия Япония
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