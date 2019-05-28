Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник. Ранения получили 16 человек, из них 13 - несовершеннолетние.

Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, информирует агентство Киодо.

Напомним, инцидент произошел в парке в японском городе Кавасаки недалеко от Токио. Нападение было совершено, когда ученики младших классов направлялись в школу.

Злоумышленник нанес себе ранения, пытаясь покончить с собой. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

Стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.