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У звезды "Чародеев" Александры Яковлевой диагностирован рак

Новости
    28.05.2019, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Одна из наипервейших красавиц советского кино, актриса, режиссер и общественный и политический деятель Александра Яковлева сражается с онкологическим заболеванием.

Об этом сама Александра Евгеньевна рассказала в эфире программы Малахова на канале "Россия 1" "Привет, Андрей!". Эфир шоу состоялся 25 мая. Запись передачи, посвященной пророчествам Ванги, размещена на официальном YouTube-канале "России 1".

В ней Яковлева призналась, что борется с раком два года - заболевание обнаружили уже в запущенной стадии. На почве чего у актрисы началась депрессия - после слов врача, что жить Александре осталось месяца три.

"Вот если бы Ванга была жива, я бы поехала к ней и спросила: "Сколько осталось?". Мне сейчас 62 года и так хочется жить", - говорит Яковлева. Уточняя, что врач посоветовал не опускать все же руки. А бороться ей помогает фонд Евгения Миронова "Артист", поддерживающий деятелей искусств.

Александра Яковлева начала сниматься в семидесятые, сыграв Тамару в "Экипаже". Среди наиболее ярких ролей - Таисья в серии "Россия молодая", Алёна Игоревна в "Чародеях", Диана Литтл в "Человеке с бульвара Капуцинов". В 1993-м поставила как режиссер ленту "Паром "Анна Каренина".

Ранее мы писали, что в феврале актриса была экстренно госпитализирована.

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