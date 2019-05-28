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28.05.2019 10:00
Рубрика: Общество

Ученые раскрыли опасность ароматизаторов для электронных сигарет

Текст: Ирина Невинная

Компоненты ароматизаторов, применяемых в электронных сигаретах, негативно влияют на сосуды. О результатах исследования, проведенного в Медицинской школе Стэнфордского университета рассказал Medicalxpress.

Ученые установили, что при вдыхании пара курительных жидкостей, даже не содержащих никотин, происходит повреждение  эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Причем негативные изменения в эндотелии ученые подтвердили дважды:  при выращивании культур этих клеток в лабораторных условиях, подвергая их воздействию электронных жидкостей, а также - по анализу крови, собранной у потребителей электронных сигарет  вскоре после курения. Под воздействием вдыхаемых веществ клетки становятся менее жизнеспособными, о чем свидетельствует повышение уровня повреждения ДНК и  гибели клеток.

Фото: pixabay.com
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Исследователи утверждают, что серьезность ущерба разная, она варьируется в зависимости от конкретного ароматизатора. Самый серьезный урон сосудам нанесло вдыхание жидкости с популярными вкусами корицы и ментола.

"До сих пор у нас не было данных о том, как курительные жидкости влияют на эндотелиальные клетки, - цитирует издание директора Стэнфордского института сердечно-сосудистых заболеваний, профессора Джозефа Ву. - Это исследование ясно показывает, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой традиционным сигаретам. Когда мы подвергали клетки воздействию шести различных вкусов электронной жидкости с различными уровнями никотина, мы видели значительное повреждение. Клетки были менее жизнеспособными в культуре, и они начали проявлять множественные симптомы дисфункции".

Напомним, в России Минздрав настаивает на необходимости приравнять электронные сигареты к обычным. Это означает запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и ограничение их употребления в общественных местах, транспорте, одним словом, везде, где запрещено курить сигареты.

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