В Беларуси повысят прозрачность в работе общественных объединений

Конституционное право граждан на объединения, считает министр юстиции Беларуси Олег Слижевский, предполагает и постоянное повышение прозрачности в их повседневной деятельности. Свою профессиональную позицию, сообщает БЕЛТА , юрист высказал в связи с подготовкой в республике законопроекта о внесении изменений в законодательство о политических партиях и общественных объединениях. Предполагается, что впредь информация о деятельности неправительственных структур, партий и объединений, их финансовая отчетность будет доступна широкой общественности.

На 1 января текущего года, уточнил руководитель ведомства, в РБ действует почти 3 тысячи общественных объединений, около 43 тысяч организационных структур общественных объединений, 28 профсоюзов и почти 25 тысяч структур профессиональных союзов, 15 политических партий и более тысячи партийных организаций.

Поскольку, пояснил Слижевский позицию законодателей, многие общественные организации чаще всего существуют за счет взносов и добровольных пожертвований, будет справедливым, если граждане и организации, которые оказывают им свою безвозмездную помощь, будут более осведомлены, как эти средства расходуются.

Кроме того, законопроект направлен и на более упрощенный характер подачи документов на регистрацию подобных организаций. Общественники и партийные функционеры смогут подавать документы и обмениваться информацией с государственными органами в электронном виде. Возможно, что будут внесены и изменения, направленные на упрощение самой процедуры регистрации.

Право на свободу объединения, напомнил министр, гарантировано Всеобщей декларацией прав человека и белорусское законодательство в полной мере согласуется с требованиями всех международных правовых актов. Законодательство и правоприменительная практика в республике идут по пути все большего вовлечения общественных организаций в различные вопросы жизни государства и общества. В частности, политические партии и общественные объединения могут участвовать в различных электоральных кампаниях.

В настоящее время в министерстве, сообщил его руководитель, создана общественная наблюдательная комиссия, которая проводит контроль за правами осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Аналогичные комиссии созданы при главных управлениях юстиции во всех областях и белорусской столице. Кроме того, общественные организации зачастую выступают экспертами при разработке нормативных правовых актов.