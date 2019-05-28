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28.05.2019 13:23
Рубрика: В мире

В Евросоюзе ввели в обращение новые купюры

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins
Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins

Европейский союз во вторник ввел в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро.

Фото: iStock
Банк России применил на банкнотах новое покрытие

Основные изменения в банкнотах касаются их размера, который теперь идентичен размеру купюр достоинством 50 евро. Отмечается, что цвета этих денежных знаков стали "значительно ярче". Как полагают власти ЕС, отдельные новые элементы на банкнотах усложнят их подделку.

Новые денежные знаки были отпечатаны в Риме: всего 700 миллионов купюр по двести евро и 2,3 миллиарда по сто евро. По словам представителей Европейского Центробанка, у новых банкнот будет "более длинная жизнь, потому что они будут менее подвержены износу", а также они "легко проверяемы" на предмет подделок. Прежние купюры постепенно выведут из обращения.

Наличные денежные средства остаются популярными в Европе. Так, во Франции 68% транзакций осуществляются при помощи наличных. В то же время в апреле в Европе было принято решение об изъятии из оборота купюр достоинством 500 евро.

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