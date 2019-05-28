В Германии 100-летнюю даму избрали в городской совет

Для деятельных людей возраст не помеха, доказала 100-летняя жительница небольшого городка в земле Рейнланд-Пфальц Лизель Хайзе. На коммунальных выборах даму большинством голосов избрали в городской совет.

Любопытно, что это была первая попытка госпожи Хайзе получить место в исполнительных органах власти. Ранее в подобных мероприятиях она не участвовала, отмечает телеканал ORF.at

Симпатии горожан Лизель Хайзе завоевала требованием возобновить работу общественного бассейна, который по финансовым обстоятельствам был закрыт в 2011 году. Официальный представитель горсовета уже подтвердила приход на работу самого возрастного сотрудника. Конкретный участок работы для нее будет определен позднее.