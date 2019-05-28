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28.05.2019 09:43
Рубрика: В мире

В Германии опубликован отчет о крушении самолета совладелицы S7

Текст: Алексей Чуриков

В Германии опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева. Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало на своем сайте 14-ти страничный документ, где обнародованы данные с радаров, о работе диспетчеров, а также показания свидетелей.

Напомним, что 31 марта легкомоторный самолет Epic LT, на борту которого находилась Филева, потерпел крушение при заходе на посадку недалеко от немецкого Франкфурта.

Появилось видео с места крушения самолета совладелицы S7

С пометкой "фактическая информация", в документе прописано, что самолет "вошел в состояние неконтролируемого полета, врезался в землю и загорелся". На момент захода борта на посадку в вышке аэропорта находились трое диспетчеров. Момент падения также наблюдали двое свидетелей, находившихся вблизи вышки. Свидетели утверждают, что после того, как самолет пролетел над посадочной полосой, он начал совершать левосторонний разворот. Отмечается, что наблюдавшие за полетом с земли обратили внимание на сильный крен самолета, что вызвало их беспокойство.

Анализ места удара о землю и полученных самолетом повреждений показал, что воздушное судно врезалось в землю носом фактически вертикально, с небольшим креном влево. Фюзеляж и крылья были полностью уничтожены начавшимся пожаром. Огонь также уничтожил все приборы кабины пилота. В документе отмечается, что обследование места падения и обломков самолета носило "ограниченный характер" по этой причине. Согласно данным отчета, спасательная группа прибыла к месту падения через три минуты после получения сигнала о происшествии, а пожарный расчет - в течение первых десяти минут.

Полное расследование катастрофы, как сообщали ранее в немецком бюро, может занять до года. Напомним, что на борту, помимо Наталии Филевой, находился ее отец, Валерий Карачев, пилотировал самолет Андрей Дикун, все трое погибли.

В мире Европа Германия
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