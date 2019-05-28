В Гидрометцентре опровергли информацию о торнадо и смерчах в Москве

Торнадо и смерчи - опасные природные явления - довольно сложно спрогнозировать заранее. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Эти воздушные вихри, по его словам живут совсем недолго и также стремительно формируются. "Поэтому говорить сейчас, что через неделю или десять дней, когда в Москве может закончиться жара, они придут, неправильно", - отметил Киктев.

Для России, как уточнили "Российской газете" в Гидрометцентре, характерны именно смерчи. Это огромные воздушные вихри в виде воронок, которые образуются из-за внезапного вторжения холодного воздуха в разогретый. Образование смерчей над территорией России, действительно, характерно для начала лета. Погода еще не устойчивая, атмосфера и земля прогреты не полностью. Поэтому если после нескольких аномально жарких дней вдруг прорвется воздух из Арктики, то смерч возможен. В середине лета и в конце атмосфера уже достаточно хорошо прогрета, поэтому таких резких перепадов не бывает.

Смерчи периодически в первой половине лета отмечаются над черноморским побережьем, и могут быть даже на севере европейской территории. В частности, в Гидрометцентре напомнили, что смерч 9 июня 1984 года прошел по Ивановской области. Он даже получил название Ивановский смерч и вошел в художественную литературу и кино.

Смерч зародился примерно в 15 км к югу от Иванова на границе леса и поля. Далее он двигался по западным пригородам Иванова. Скорость ветра в воронке достигала 100 метров в секунду. Смерч разрушил жилые дома, дачные постройки, сельхозобъекты. В разных источниках встречалась информация и погибших и раненых.

А вот торнадо - это тот же смерч, просто так его называют в Америке. Наибольшее количество фиксируется именно в США. На юге, в штате Флорида, смерчи появляются с моря почти каждый день, с мая до середины октября, за что этот район получил прозвище "край водяных смерчей".