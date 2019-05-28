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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре сообщили, где жару сменят ночные заморозки

Текст: Ольга Игнатова
В последние дни мая, с 28 по 30, в Сибирь придет холодный воздух из Арктики, из-за чего по ночам температура будет опускаться до минус 3-4 градусов.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

"Ночные заморозки продлятся недолго, тем не менее, дачникам, которые уже высадили в открытый грунт овощи, следует укрыть грядки", - советует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, в Тыве 28-30 мая ночные температуры будут опускаться до минус трех градусов. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии такие же холодные ночи ожидаются 28 и 29 мая.

При этом днем воздух будет прогреваться до летних значений. Так, например, 28 мая на юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае) плюс 20-25, а 29 мая там возможно повышение температуры и до 30-градусной отметки.

Правда уже 30 мая ожидается понижение температуры до 17-22 градусов.

Севернее - в Томской области - прохладнее: 28 мая днем не выше плюс 19 градусов, 29 мая на пару градусов потеплеет, а 30 мая - не выше 8-13 градусов.

В центральных и южных районах Красноярского края во вторник до плюс 15-20 градусов, в среду потепление до плюс 25, а в четверг плюс 23-28 градусов. В Иркутской области во вторник дождливо, днем не выше плюс 13-18, в ночь на 29 мая возможны заморозки до минус 4 градусов, а днем также плюс 13-18 градусов. 30 мая ожидается повышение температуры до плюс 20-25 градусов.

Фото: iStock
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На большей же части европейской территории России, напомним, последние дни весны и первые дни календарного лета обещают быть жаркими. Характер погоды определяет обширный устойчивый антициклон из черноморского региона. Южный ветер и малооблачная погода в антициклоне, как отмечают синоптики, будут способствовать интенсивному прогреву воздуха. Антициклон достигнет Центрального округа 28 мая, а еще через день - Приволжского. В центральных областях 28 мая ожидается повышение температуры до плюс 25-29 градусов, а на следующий день воздух местами прогреется до плюс 33.

В Москве во вторник после полудня воздух прогреется до 25-27 градусов, по области - до плюс 23-28. Среда станет самым теплым днем недели: ожидается повышение температуры в Москве и области до плюс 32 градусов. Абсолютный максимум этого дня (29 мая) 32,5 градуса был зафиксирован в 2007 году.

В четверг, 30 мая, из-за атмосферных фронтов погода станет неустойчивой: местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой. И все равно очень тепло: 28-30 в Москве и 25-30 градусов - по области.

В пятницу тоже не обойдется без дождей, но показания термометров останутся не ниже 23-28 градусов. А вот в первый день лета будет немного прохладнее и комфортнее - ожидается плюс 20-25 градусов.

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